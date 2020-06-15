15 Haz 2020 - 15:40
Kısa süren yağmur, yolları göle çevirdi! - Video Haber
Arnavutköy’de 15 dakikalık yağmur sokakları göle çevirdi.
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İstanbul Arnavutköy’de sabah saatlerinde şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika boyunca devam eden yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle yollar adeta göle dönerken, vatandaşlar ise saçakların altına sığındı. Şiddetli yağmurda araç sürücüleri de zor anlar yaşarken bazı ev ve iş yerlerinde ufak çapta su baskınları meydana geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.