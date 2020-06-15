Haberler Ankara Haberler Ankara
- 15 Haz 2020 - 15:58

Fransa’da kafe ve restoranlar bugün tamamen açıldı - Video Haber

Fransa genelinde koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan restoranlar ve kafeler bugün itibariyle tamamen açıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Fransa’da 22 Haziran tarihinde tamamlanması beklenen normalleşmenin 2. aşaması bugün tamamlandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün akşam yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, başkent Paris ve çevresi de dahil olmak üzere tüm restoran, otel ve iş yerlerinin açılacağını ve tam kapasite çalışabileceğini ifade etti. Bugün itibarıyla Fransa geneli yeşil bölge kapsamına alınırken, okullar ise 22 Haziran’da açılacak.

Paris’te kafe, restoran ve mağazaların kapılarını açmalarına rağmen çok fazla yoğunluk görülmedi. Salgında olumsuz etkilenen bazı iş yerlerinin ise stoklar satıldıktan sonra kapanacağı belirtildi.

Paris’te birçok iş yerinin camına devren kiralık ilanı asılırken, iş yerlerini açan esnaf ise eski günlere dönmek ve ekonomik durumun düzelmesi için birkaç ay daha geçmesi gerektiğini ifade etti.

Ülkedeki iş yerleri açılmış olsa da salgına karşı alınan tedbirler sürdürülüyor. Müşteriler, mağazalara maske takıp dezenfektanla ellerini temizleyerek giriyor. Paris’te ünlü markaların mağazalarında henüz müşteri yoğunluğu yaşanmazken, 15 Mart’ta kapatılan ve bugün açılan teknoloji devi Apple’ın mağazasının önünde ise uzun kuyruklar oluştu.

# DÜNYADAN İLE İLİŞKİLİ:
İş yapmak için en iyi imkanlara sahip ülkeler belli oldu mask
İş yapmak için en iyi imkanlara sahip ülkeler belli oldu
Dünyanın ilk yüzen nükleer güç ünitesi şebekeye elektrik vermeye başladı mask
Dünyanın ilk yüzen nükleer güç ünitesi şebekeye elektrik vermeye başladı
Şişecam Düzcam Yunanistan’da Avrupalı mimarlarla buluştu mask
Şişecam Düzcam Yunanistan’da Avrupalı mimarlarla buluştu
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı mask
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı
Rus savaş uçaklarından idlibe hava saldırısı mask
Rus savaş uçaklarından idlibe hava saldırısı
Hindistan’da düzenlenen gösteriler sırasında arbede çıktı mask
Hindistan’da düzenlenen gösteriler sırasında arbede çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Cenevrede coşkulu karşılama mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Cenevrede coşkulu karşılama
Avustralya’da 744 ev 49 tesis ve bin 852 müştemilat kül oldu mask
Avustralya’da 744 ev 49 tesis ve bin 852 müştemilat kül oldu
İran’daki hava kirliliği okullarda eğitime ara verdirdi mask
İran’daki hava kirliliği okullarda eğitime ara verdirdi
Tokyo’da yerleşim yerinde görülen yaban domuzu paniğe neden oldu mask
Tokyo’da yerleşim yerinde görülen yaban domuzu paniğe neden oldu
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Fransa’da kafe ve restoranlar bugün tamamen açıldı - Video Haber mask
Fransa’da kafe ve restoranlar bugün tamamen açıldı - Video Haber
Meraklı kedilerin drone ilgisi mask
Meraklı kedilerin drone ilgisi
Kısa süren yağmur, yolları göle çevirdi! mask
Kısa süren yağmur, yolları göle çevirdi!
Normalleşme sürecinden sonra Taksim Meydanı’nda kalabalık her geçen gün artıyor! mask
Normalleşme sürecinden sonra Taksim Meydanı’nda kalabalık her geçen gün artıyor!
Sağlık çalışanlarına palalı saldırı güvenlik kamerasında! 4 sağlık çalışanı... mask
Sağlık çalışanlarına palalı saldırı güvenlik kamerasında! 4 sağlık çalışanı...
Atık malzemelerden sanata uzanan yolculuk mask
Atık malzemelerden sanata uzanan yolculuk

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL