Haberler Ankara Haberler Ankara
- 15 Haz 2020 - 16:03

Ankara’da yağış su baskınlarına yol açtı

Ankara’nın Sincan ilçesinde sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan’ın Yenikent Mahallesinde öğle saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı binaların zemin katlarını su bastı. Belediye ekipleri su basan binalarda çalışma başlattı.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Sağlık çalışanlarına palalı saldırı güvenlik kamerasında! 4 sağlık çalışanı... mask
Sağlık çalışanlarına palalı saldırı güvenlik kamerasında! 4 sağlık çalışanı...
Siirt’te 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri paylaşıldı - Video Haber mask
Siirt’te 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri paylaşıldı - Video Haber
Hisarcıklıoğlu: “Elazığ depreminde kaybettiklerimizin acısı, yüreğimizi yaktı” mask
Hisarcıklıoğlu: “Elazığ depreminde kaybettiklerimizin acısı, yüreğimizi yaktı”
Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik mask
Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik
Kendisine alkol satılmayınca tekel bayisinde dehşet saçtı mask
Kendisine alkol satılmayınca tekel bayisinde dehşet saçtı
Mardin’de ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi mask
Mardin’de ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Hızlı ve dikkatsiz Otomobil sürücüsü motosikletliye böyle çarptı mask
Hızlı ve dikkatsiz Otomobil sürücüsü motosikletliye böyle çarptı
Alev topuna dönen otomobil’den son anda kurtuldular mask
Alev topuna dönen otomobil’den son anda kurtuldular
İstanbul Emniyetinden uyuşturucu satıcılarına operasyon mask
İstanbul Emniyetinden uyuşturucu satıcılarına operasyon
Jandarma Genel Komutanlığı’ndan Motosiklet sürücülerine klipli uyarı mask
Jandarma Genel Komutanlığı’ndan Motosiklet sürücülerine klipli uyarı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Milli ve yerli buğday tohumu çeşidi tarlada çiftçiyle buluştu - Video Haber mask
Milli ve yerli buğday tohumu çeşidi tarlada çiftçiyle buluştu - Video Haber
Fransa’da kafe ve restoranlar bugün tamamen açıldı - Video Haber mask
Fransa’da kafe ve restoranlar bugün tamamen açıldı - Video Haber
Meraklı kedilerin drone ilgisi - Video Haber mask
Meraklı kedilerin drone ilgisi - Video Haber
Kısa süren yağmur, yolları göle çevirdi! - Video Haber mask
Kısa süren yağmur, yolları göle çevirdi! - Video Haber
Normalleşme sürecinden sonra Taksim Meydanı’nda kalabalık her geçen gün artıyor! mask
Normalleşme sürecinden sonra Taksim Meydanı’nda kalabalık her geçen gün artıyor!
Sağlık çalışanlarına palalı saldırı güvenlik kamerasında! 4 sağlık çalışanı... mask
Sağlık çalışanlarına palalı saldırı güvenlik kamerasında! 4 sağlık çalışanı...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL