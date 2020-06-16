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- 16 Haz 2020 - 09:55

Yavru ördek kurtarma operasyonu - Video Haber

Mersin’in Erdemli ilçesinde yazlık sitenin 4. katındaki dairenin balkonunda kuluçkaya yatan 2 anne ördeğin yavruları itfaiye tarafından kurtarıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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İlçeye bağlı Limonlu Mahallesi’nden geçen Limonlu Deresi kenarındaki bir yazlık sitenin 4. katında boş olan dairenin balkonuna 2 anne ördek kuluçkaya yattı. Benzer olayın sıkça yaşandığı site sakinleri beslenme sorunu yaşayan ve düşüp ölme riski bulunan yavruların kurtarılması için itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Harekete geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, siteye gelerek kurtarma operasyonu başlattı. İtfaiye aracının merdiveni ile balkona çıkan itfaiye eri balkondaki 2 anne Japon ördeğine ait 12 yavruyu ve açıkta bozulduğu belirlenen yumurtaları alarak kovaya koyup aşağıya indi. 2 anne ördeğin balkondan aşağıya uçarak yavrularının yanına gelmesiyle operasyon tamamlandı.

Site sakini Mustafa Güray yılda birkaç kez benzer olayı yaşadıklarını, geçen nisan ayında da annelerden birinin yine aynı balkondaki 6 yavrusunun itfaiye tarafından kurtarıldığını hatırlattı. Güray, "Çevremiz sakin ve dere olduğu için ördekler, sansar, tilki gibi yırtıcı hayvanlar olduğundan yavrularını korumak için boş balkonlara, barbekülere yuva yapıyor. Yuvalarını 3. ve 4. kata yaptıkları için sıkıntı oluyor. İtfaiyemiz daha önce de yavruları kurtarmışlardı. Bu kez 12 yavruyu ve anne ördekleri kurtardı" dedi.

Ördeklerin bakımını site sakinleri olarak üstlendiklerini ifade eden Güray, "Yavru ördekler Limonlu Deresi’nde yüzüp büyüyecekler, doğal olarak yaşayacaklar. Bizim elimizden gelen bu. İtfaiyemize de çok teşekkür ediyoruz, onlara minnettarız" şeklinde konuştu.

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