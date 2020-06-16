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/ 16 Haz 2020 - 14:06

Gaziantep’te tedirgin eden görüntü - Video Haber

Yeni tip koronavirüs ile başlayan ‘sosyal mesafe’ döneminde sosyal mesafe kuralına en az uyan il Gaziantep oldu. Kentte bugün insan yoğunluğunun en fazla yaşandığı çarşı ve caddelerde kaydedilen görüntüler ise ürküttü.