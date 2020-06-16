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- 16 Haz 2020 - 16:09

Surdan taşlar döküldü, yol trafiğe kapatıldı - Video Haber

Fatih’te tarihi Topkapı surlarından kopan taşlar nedeniyle kapatılan cadde mağduriyete yol açtı. Çalışmanın olmadığı gözlenen yoldan geçemeyen vatandaşlar ise yolunu değiştirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Topkapı Sulukule Caddesi’nde geçtiğimiz gece şiddetli yağış nedeniyle tarihi surlardan kopan taşlar yolun kapanmasına neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bariyerlerle kapanan caddede 2 günden beri çalışmaların sürmediği gözlendi. Yolun kapandığını bilmeyen yaya ve araç sürücüleri ise yolunu değiştirmek zorunda kaldı. Trafiğe kapalı cadde havadan görüntülendi.

“BURADAN YÜRÜMEK TEHLİKELİ”

Yol kapalı olduğu için yolunu değiştiren Bedri Yavuz, “Doğal gaz faturası yatırmaya gittiğim zaman buradan geçiyorum. Buradan yürümek tehlikeli. Allah korusun bir depremde yıkılabilir. Ufak bir depremde bile tehlikeli. Kapanmış burası. Diğer yoldan gitmek zorundayım. 2 sene önce kar yağınca yukarıda da taşlar dökülmüştü” dedi.

“Taş kamyonun önüne düştü”

Daha önce de aracının önüne taşların düştüğünü söyleyen Tarık Demirel, “Buraya belediyenin bir an önce çözüm bulması lazım. Ben de geçen aynı yerde kaldım. Taş kamyonun önüne düştü. Lastiğim patlamıştı. Buradan gelip geçen otobüsler de oluyor. Burası insanlar için çok riskli. Kamyonla lastiğim patladı. Üstümüze de düşebilirdi. Yağmurun yağdığı sıralarda bir daha buraya düşmüş. Önlü arkalı kapattıkları için göremiyoruz” dedi.

Bir başka vatandaş ise “Sürekli dökülmeler oluyor. Diğer bölgelerdeki surlarda yenilemeler oldu. Bunlarda yenileme olursa sıkıntı gidecektir. İBB yolu kapatmış. İçeride ne yapıyorlar? Bilmiyoruz, 2 günden beri kapalı. Bir an önce çözüme kavuşması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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