10 yıl önce bugün neler oldu? - 17 Haziran 2020
10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
TÜRKİYE-YUNANİSTAN-İTALYA DOĞALGAZ ANLAŞMASI
Türkiye-Yunanistan-İtalya Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin (ITGI) şirketlerarası mutabakat zaptı imzalandı. Hat, Avrupa’ya giden dört doğalgaz arz koridorundan en önemlisini teşkil ediyor.
KARALİÇE ELİZABETH’İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 84. yaş günü İngiltere Büyükelçiliği bahçesinde yapılan bir resepsiyonla kutlandı.
Katılanlar arasında bulunan Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen yaptığı konuşmada davet için İngiltere Büyükelçiliği’ne teşekkür etti.
SAMANDAĞ’DA RÜZGÂR SANTRALİNE TEPKİ
Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Beldesinde tarım arazilerinin üzerinde rüzgar enerji santrali türbinlerinin kurulmasını istemeyen vatandaşlar barikat kurarak, yol kapattı.
Tepkilerini dile getirmek için bir araya gelen yüzlerce vatandaş, rüzgar türbinlerinin tarım arazilerinin dışına kurulmasını talep etti.
3 saat süren yol kapatma eylemi olaysız şekilde son buldu.
COW PARADE İNEK HEYKELLERİ AÇIKHAVA SERGİSİ
Dünyanın ilk ve en önemli halka acık sanat etkinliklerinden biri olan Cow Parade İnek Heykelleri Açıkhava Sergisi’nin 59.’su İzmir’de başladı.
Konak Meydanı’ndan Alsancak’a, Alacati’dan, Çeşme’ye İzmir’in farklı mekânlarında 5 ay boyunca sergilenecek heykeller Kasım ayında kimsesiz çocuklar yararına düzenlenecek acık arttırma ile satışa sunulacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.