10 yıl önce bugün neler oldu? - 17 Haziran 2020

TÜRKİYE-YUNANİSTAN-İTALYA DOĞALGAZ ANLAŞMASI

Türkiye-Yunanistan-İtalya Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin (ITGI) şirketlerarası mutabakat zaptı imzalandı. Hat, Avrupa’ya giden dört doğalgaz arz koridorundan en önemlisini teşkil ediyor.

KARALİÇE ELİZABETH’İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 84. yaş günü İngiltere Büyükelçiliği bahçesinde yapılan bir resepsiyonla kutlandı.

Katılanlar arasında bulunan Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen yaptığı konuşmada davet için İngiltere Büyükelçiliği’ne teşekkür etti.

SAMANDAĞ’DA RÜZGÂR SANTRALİNE TEPKİ

Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Beldesinde tarım arazilerinin üzerinde rüzgar enerji santrali türbinlerinin kurulmasını istemeyen vatandaşlar barikat kurarak, yol kapattı.

Tepkilerini dile getirmek için bir araya gelen yüzlerce vatandaş, rüzgar türbinlerinin tarım arazilerinin dışına kurulmasını talep etti.

3 saat süren yol kapatma eylemi olaysız şekilde son buldu.

COW PARADE İNEK HEYKELLERİ AÇIKHAVA SERGİSİ

Dünyanın ilk ve en önemli halka acık sanat etkinliklerinden biri olan Cow Parade İnek Heykelleri Açıkhava Sergisi’nin 59.’su İzmir’de başladı.

Konak Meydanı’ndan Alsancak’a, Alacati’dan, Çeşme’ye İzmir’in farklı mekânlarında 5 ay boyunca sergilenecek heykeller Kasım ayında kimsesiz çocuklar yararına düzenlenecek acık arttırma ile satışa sunulacak.