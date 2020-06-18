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- 18 Haz 2020 - 00:27

MSB’den ‘Pençe-Kaplan’ operasyonundan yeni görüntü - Video Haber

Milli Savunma Bakanlığı, ‘Pençe-Kaplan’ operasyonu hakkında yeni görüntüler paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, ‘Pençe-Kaplan’ operasyonu ile ilgili yeni görüntüler paylaştı. Paylaşılan görüntülerde şu ifadelere yer verildi:

“#PençeKaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesine hava hücum harekâtı ile kahraman komandolarımız inmeye devam ediyor.”
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