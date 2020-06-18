18 Haz 2020 - 00:27
MSB’den ‘Pençe-Kaplan’ operasyonundan yeni görüntü - Video Haber
Milli Savunma Bakanlığı, ‘Pençe-Kaplan’ operasyonu hakkında yeni görüntüler paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, ‘Pençe-Kaplan’ operasyonu ile ilgili yeni görüntüler paylaştı. Paylaşılan görüntülerde şu ifadelere yer verildi:
“#PençeKaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesine hava hücum harekâtı ile kahraman komandolarımız inmeye devam ediyor.”
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.