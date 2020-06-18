MSB’den ‘Pençe-Kaplan’ operasyonundan yeni görüntü - Video Haber

Milli Savunma Bakanlığı, ‘Pençe-Kaplan’ operasyonu ile ilgili yeni görüntüler paylaştı. Paylaşılan görüntülerde şu ifadelere yer verildi:

“#PençeKaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesine hava hücum harekâtı ile kahraman komandolarımız inmeye devam ediyor.”