18 Haz 2020 - 12:24
Trafikte böyle yolculuk görülmedi! Yürekler ağza geldi
Eskişehir’de çevre yolunda seyir halinde ilerleyen aracın içerisinde bulunan yatağa uzanarak yolculuk yapan vatandaş yürekleri ağza getirdi.
Büyütmek için resme tıklayın
Eskişehir Bursa istikameti yönünde ilerleyen bir araçta yolculuk yapan vatandaş pes dedirtti. Onlarca aracın bulunduğu yolda yatağa uzanıp keyif yapan vatandaş, sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Trafik kurallarını hiçe sayan tedbirsiz yolculuk adeta kazaya davetiye çıkardı. Olayın yaşandığı aracın plakası belli olmazken can güvenliğinin hiçe sayıldığı anlar saniye saniye görüntülendi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.