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/ 18 Haz 2020 - 16:41

Sağlık merkezine yanıcı maddeli saldırı! 3 kişi panikle camdan atladı - Video Haber

Üsküdar’da Beylerbeyi Toplum Ruh Sağlığı Merkezine bir hasta tarafından yanıcı madde atıldı. Maddenin isabet ettiği binada kısa süreli alev parlamasından dolayı bir sağlık çalışanı kolundan yaralanırken, 3 kişi de paniğe kapılarak kendilerini camdan aşağı attı.