Bingöl'de depremin yaraları sarılmaya devam ediyor! Tedbir amaçlı çadırlar kuruldu!
Bingöl’de meydana gelen deprem sonrası ağır hasar alan köylerde çadır kurulumunu tamamlayan ekipler, Karlıova ilçe merkezinde de kurulum yapmaya başladı.
Bingöl Karlıova merkezli 14 Haziran’da meydana gelen 5.7’lik depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Karlıova ve Yedisu ilçelerine bağlı hasar alan köy ve yaylalarda AFAD tarafından gönderilen çadırların kurulmasından sonra ekipler ilçe merkezlerine yöneldi. Daha önce Yedisu ilçe merkezinde evlerin bahçelerine tedbir amaçlı çadır kurulumu yapılırken, bugün de Karlıova’da çalışma başladı. Karlıova’nın merkezine bağlı Kanitaht Mahallesi’nde bulunan 18 evler bölgesinde belirlenen bir alana AFAD ekipleri çok sayıda çadır kurdu.Artçı depremlerin halen devam ettiği kentte tedbir amaçlı kurulan çadırların bugünden itibaren bölgedeki vatandaşların kullanıma açıldığı bildirildi. Çadır kurulan alanda deprem öncesinde yaptığı kulübede güvercin besleyen Eren Olgun’un da güvercinlerini beslemesi dikkat çekti.
Öte yandan bölge sakinlerinden Şükrü Bingöl, deprem nedeniyle evlerde duramadıklarını belirterek, çadırların kurulmasının kendileri açısından iyi olduğunu aktardı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.