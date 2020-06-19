Şiddetli yağmur sonucunda mazgallar tıkandı! İş yerlerine su bastı - Video Haber
Rize’nin İyidere ilçesinde şiddetli yağmurdan dolayı 20 iş yerini su bastı.
Doğu Karadeniz Bölgesi’ni etkisi altına alan şiddetli yağış Rize’de de etkisini gösterdi. Rize’nin İyidere ilçesinde sabahın erken saatlerinde başlayan şiddetli yağmurdan dolayı mazgalların tıkanması sonucu 20 iş yerini su bastı. Yağmurdan dolayı balçığa bulanan ilçe merkezinde çevre belediyelerden de gelen iş makineleriyle temizleme çalışmaları başlatıldı.
Doğru yatırım ve alt yapı projeleri ile Rize’nin kaderi haline gelen su baskınlarının çözüme kavuşacağını dile getiren İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, “Sabah 7 itibariyle temizleme çalışmalarına başladık. Allah’a şükür can kaybımız yok. İlçe merkezinde esnaflarımızın yaşadıkları su taşkınları var. Onların da şimdi temizleme işlemlerine başladık. İnşallah hep beraber kısa sürede bunları da atlatmış olacağız. Rizemizin kaderi bu ama doğru yatırımlarla, doğru alt yapı ve kanalizasyonlarla bunu aşmamız lazım. İnşallah bu son olur, bundan sonra da böyle bir felaket yaşanmaz” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.