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/ 19 Haz 2020 - 22:08

Aşırı yağışa aldırmadı, motosikletini sele kaptırdı - Video Haber

E-5 karayolu Pendik mevkiinde yağışın etkisiyle rögarlar taştı, göle dönen yolda araçlar ilerleyemedi. Bir minibüs suda mahsur kalırken, bir motosikletli ise göle dönen yolda suya aldırmadan ilerlemeye çalışınca motosikletini akıntıya kaptırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.