Aşırı yağışa aldırmadı, motosikletini sele kaptırdı - Video Haber
E-5 karayolu Pendik mevkiinde yağışın etkisiyle rögarlar taştı, göle dönen yolda araçlar ilerleyemedi. Bir minibüs suda mahsur kalırken, bir motosikletli ise göle dönen yolda suya aldırmadan ilerlemeye çalışınca motosikletini akıntıya kaptırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Pendik Güzelyalı E-5 karayolunda meydana geldi. Yağışın etkisiyle rögarların taştığı E-5 karayolu göle döndü. Akıntının da etkisiyle araçlar ilerleyemedi. Bir minibüs göle dönen yolun ortasında su birikintisinde mahsur kaldı. Bu sırada bir motosikletli ısrarla suda ilerlemeye çalıştı. Motosikletli bir süre suda ilerledikten sonra motosikletini akıntıya kaptırdı.
Yoğun yağış nedeniyle minibüsün göle dönen yolda mahsur kalması ve motosikletlinin ısrarla göle dönen yolda ilerleyip motosikletini akıntıya kaptırması saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde yoğun yağış nedeniyle oluşan su birikintisine giren motosikletli suda mahsur kalıp akıntıya kapılıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.