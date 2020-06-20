Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya’nın cenazesi memleketine getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kaplan Operasyonu’nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya’nın (23) cenazesi memleketi Kahramanmaraş’a getirildi.
Kahramanmaraş Havaalanına askeri uçakla getirilen şehidin cenazesi askerlerin omuzlarında taşınarak ambulansa konuldu. Şehidin annesi Fadıma, baba Mehmet Kahya 3 kız kardeşi ayakta durmakta güçlük çekerek ağıtlar yaktı.
Şehidin annesi Fadıma Kahya, oğlunun cenazesi geldiğinde, ‘Ben gezmeye gidecektim diyordun oğlum, bunu mu istiyordun yavrum’ diyerek ağladı.
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya’nın cenazesi yarın memleketi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.