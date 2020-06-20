6 saat sürecek kısıtlama öncesi E-5’te trafik hareketlendi - Video Haber
Korona virüs döneminde Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) girecek olan öğrenciler için saat 09.00’dan 15.00’a kadar kısmi sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Bu kapsamda İstanbul’un önemli güzergâhlarından olan E-5 karayolunda kısıtlama öncesi hareketlilik başladı.
Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan Korona virüsle mücadele döneminde Liselere Giriş Sınavı’na ( LGS) girecek öğrenciler için saat 09.00’da başlayan 15.00’da sona erecek kısmi sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Kısıtlama kapsamı dışında kalan vatandaşların ise sabah saatlerinde işe gitmek için toplu taşıma araçlarını kullandıkları görüldü.
Bu sabah 09.00’da başlayacak olan kısmi sokağa çıkma kısıtlama öncesi de İstanbul’da trafik yoğunluğu azaldı. E-5 Karayolunda araç trafiğinin olduğu görüldü. 6 saat sürecek olan kısıtlamada öğrenciler için toplu taşıma araçları çalışacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.