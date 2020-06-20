Korona virüs önlemleri altında LGS sınavı yapılıyor - Video Haber
İstanbul’da öğrenciler korona virüs önlemleri altında Liselere Geçiş Sistemi (LGS), kapsamındaki merkezi sınava girmek üzere okullara gelmeye başladı. Okul girişinde öğrencilere maske dağıtımı gerçekleştirilen sosyal mesafe kuralına dikkat edildi.
Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın başlamasına kısa bir süre kala İstanbul’da öğrenciler sınava girecekleri okullara gelmeye başladı. Korona virüs önlemleri altında gerçekleşecek sınav öncesi öğrencilere okul girişinde maske dağıtımı gerçekleşti.
Öğrencilere yeni maske verilirken okula geldikleri maskelerin hijyen gereği çöpe atılması istendi. Okul girişinde öğrencilerin sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri görüldü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.