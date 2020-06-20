ABD’de göstericiler bir heykeli daha yıktı! Trump polise tepki gösterdi! - Video Haber
ABD Başkanı Donald Trump, kölelik yanlısı Amerikan Konfedere Devletleri Generali Albert Pike’ın heykelini yıkan ırkçılık karşıtı göstericilere müdahale etmeyen polise tepki gösterdi.
ABD’nin Minneapolis şehrinde 25 Mayıs’ta siyahi George Floyd’un polis memuru tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda göstericiler ırkçılık ve kölelik yanlısı yüksek rütbeli kişilerin heykellerini yıkmaya devam ediyor. ABD’nin birçok kentinde 19 Haziran 1865 yılında kaldırılan köleliğin 155. yılı kutlanırken göstericiler de eylemlerine devam etti.
Bir grup gösterici başkent Washington DC’deki Amerikan Konfedere Devletleri Generali Albert Pike’ın heykelini yıkıp ateşe verdi. Heykelin yıkılması sırasında polis göstericilere müdahale etmedi.
Trump’tan polise sert tepki
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pike’ın heykelinin yıkılmasına müdahale etmeyen polise tepki gösterdi. Trump Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser’ı etiketlediği paylaşımında, “Washington DC polisi, bir heykelin parçalanıp yıkılmasını ve yakılmasını izlerken işini yapmıyor. Bu insanlar hemen gözaltına alınmalı. Bu ülkemiz için bir rezalet” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.