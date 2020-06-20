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- 20 Haz 2020 - 12:19

ABD’de göstericiler bir heykeli daha yıktı! Trump polise tepki gösterdi! - Video Haber

ABD Başkanı Donald Trump, kölelik yanlısı Amerikan Konfedere Devletleri Generali Albert Pike’ın heykelini yıkan ırkçılık karşıtı göstericilere müdahale etmeyen polise tepki gösterdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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ABD’nin Minneapolis şehrinde 25 Mayıs’ta siyahi George Floyd’un polis memuru tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda göstericiler ırkçılık ve kölelik yanlısı yüksek rütbeli kişilerin heykellerini yıkmaya devam ediyor. ABD’nin birçok kentinde 19 Haziran 1865 yılında kaldırılan köleliğin 155. yılı kutlanırken göstericiler de eylemlerine devam etti.

Bir grup gösterici başkent Washington DC’deki Amerikan Konfedere Devletleri Generali Albert Pike’ın heykelini yıkıp ateşe verdi. Heykelin yıkılması sırasında polis göstericilere müdahale etmedi.

Trump’tan polise sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pike’ın heykelinin yıkılmasına müdahale etmeyen polise tepki gösterdi. Trump Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser’ı etiketlediği paylaşımında, “Washington DC polisi, bir heykelin parçalanıp yıkılmasını ve yakılmasını izlerken işini yapmıyor. Bu insanlar hemen gözaltına alınmalı. Bu ülkemiz için bir rezalet” dedi.
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