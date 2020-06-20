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- 20 Haz 2020 - 14:09

Flaş Gelişme! 2 sokak karantinaya alındı! - Video Haber

Malatya’da iki sokak, son günlerde korona vakalarının artması üzerine karantina altına alındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesinde il dışından gelen bazı kişilerde yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle Sağlık İl Müdürlüğü filyasyon ekipleri harekete geçti. Kubilay ve Turgut Reis sokağındaki mahalle sakinlerine de test yapılması ile birlikte vaka sayılarında ciddi bir artış görülünce yetkililer tarafından her iki sokakta gece karantinaya alındı. Sokakların giriş çıkışları kapatılırken, polis ekipleri de içeriden giriş ve çıkışa izin vermedi. Karantina altında bulunan sokaktaki vatandaşların acil ihtiyaçları vefa sosyal destek ekipleri tarafından karşılanırken, vakaların ise takibi devam ediyor.
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