Flaş Gelişme! 2 sokak karantinaya alındı! - Video Haber
Malatya’da iki sokak, son günlerde korona vakalarının artması üzerine karantina altına alındı.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesinde il dışından gelen bazı kişilerde yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle Sağlık İl Müdürlüğü filyasyon ekipleri harekete geçti. Kubilay ve Turgut Reis sokağındaki mahalle sakinlerine de test yapılması ile birlikte vaka sayılarında ciddi bir artış görülünce yetkililer tarafından her iki sokakta gece karantinaya alındı. Sokakların giriş çıkışları kapatılırken, polis ekipleri de içeriden giriş ve çıkışa izin vermedi. Karantina altında bulunan sokaktaki vatandaşların acil ihtiyaçları vefa sosyal destek ekipleri tarafından karşılanırken, vakaların ise takibi devam ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.