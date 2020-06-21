3 ev kül oldu, 4 kişi hastanelik! Alevler ormanlık alana da sıçradı - Video Haber
Bilecik’te meydana gelen ev yangını başka 2 eve de sıçrayınca evler kullanılmaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen ve sinir krizi geçiren 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik’in İnhisar ilçesine bağlı Tozman köyünden Gülsüm Karadere’ye ait evde çıkan yangın Tozman Köyü Dernek Başkanı Fehmi Çetin’e ait 2 eve sıçradı. Yangına, İnhisar, Mihalgazi, Söğüt, Yenipazar, Gölpazarı Belediyelerine ait itfaiyeleri ekipleri müdahale etti. Alevler ormanlık alana sıçrarken, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler anında müdahale etmesi üzerine alevler büyümeden söndürüldü. Yangında 3 ev kül olurken, soğutma işlemi devam etmekte.
4 kişi hastaneye kaldırıldı
Öte yandan, Gülsüm Karadere’nin Eskişehir’den çocukları ile köyüne kiraz toplamaya geldiği, çocuklarının dönmesi üzerine köydeki evlerinde yalnız kaldığı öğrenildi. Yangının televizyonun patlaması sonucu çıktığı öğrenilirken, yangında 4 kişi dumandan etkilenerek, hastaneye kaldırıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.