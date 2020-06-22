Diyarbakır'da son 4 yılın en büyük uyuşturucu operasyonu! - Video Haber
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda operasyonda 7 milyon 571 bin 62 kök kenevir bitkisi ile 1 ton 600 kilo esrar ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkisi son 4 yıl içinde ülke genelinde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar oldu.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesi Bağlan ve Kabakaya köyleri kırsalında icrasına başlanılan Şehit Jandarma Er Muammer Gür narko-terörizmle mücadele operasyonu başarıyla tamamlandı. Operasyonda, önceden tespiti yapılan 89 farklı noktada 7 milyon 571 bin 62 kök kenevir bitkisi, arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve çuvallar içerisinde 1 ton 600 kilogram esrar, kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 8 bin 400 metre uzunluğundaki su hortumu-borusu, 6 adet su motoru ele geçirildi. Ele geçirilen esrar muhafaza altına alınırken, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edildi.
Lice’de icra edilen temas araması esnasında, elinde bulunan uyuşturucu maddeyi yere atarak kaçmaya çalışan bir şahıs yakalanarak hakkında adli işlemlere başlandı. Lice ilçesinde ele geçirilen kenevir bitkisinin, son 4 yıl içerisinde ülke genelinde tek seferde yakalanan en büyük miktar olduğu öğrenildi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.