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- 22 Haz 2020 - 16:40

Umutlandıran haber geldi! Koronavirüs aşısında ikinci aşamaya geçildi!

Koronavirüs aşısına dair çin geliştirdiği aşıda ikinci aşamaya geçti. Aşının bu yıl sonunda hazır olması bekleniyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Dünya koronavirüsle mücadele ederken Çin’den aşı için umutlandıran bir haber geldi. Bilim insanları, geliştirdikleri aşının insan deneylerinde ikinci aşamaya geçildiğini duyurdu.Söz konusu aşının yıl sonunda hazır olabileceği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütüne göre küresel çapta 135 aşı geliştiriliyor. Söz konusu aşılardan 6’sı Çin’de olmak üzere 8’i insanlar üzerinde deneniyor

Klinik denemeler toplam üç aşamadan oluşuyor. İlki, aşının yan etkilerinin araştırılması, ikincisi denek üzerinde test edilmesi son aşama ise aynı işlemin birkaç bin denekle tekrarlanması.

Zira, Çin 200 gönüllününn katıldığı birinci aşamayı tamamladı ve ikiye geçti. Araştırmacılar koronavirüs aşısının bu yıl hazır olması ve Çin’in gelecekteki aşı stoklarına girmesi için bir bitkinin kullanılacağını belirtti.
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