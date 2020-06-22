Umutlandıran haber geldi! Koronavirüs aşısında ikinci aşamaya geçildi!
Koronavirüs aşısına dair çin geliştirdiği aşıda ikinci aşamaya geçti. Aşının bu yıl sonunda hazır olması bekleniyor.
Dünya koronavirüsle mücadele ederken Çin’den aşı için umutlandıran bir haber geldi. Bilim insanları, geliştirdikleri aşının insan deneylerinde ikinci aşamaya geçildiğini duyurdu.Söz konusu aşının yıl sonunda hazır olabileceği belirtildi.
Dünya Sağlık Örgütüne göre küresel çapta 135 aşı geliştiriliyor. Söz konusu aşılardan 6’sı Çin’de olmak üzere 8’i insanlar üzerinde deneniyor
Klinik denemeler toplam üç aşamadan oluşuyor. İlki, aşının yan etkilerinin araştırılması, ikincisi denek üzerinde test edilmesi son aşama ise aynı işlemin birkaç bin denekle tekrarlanması.
Zira, Çin 200 gönüllününn katıldığı birinci aşamayı tamamladı ve ikiye geçti. Araştırmacılar koronavirüs aşısının bu yıl hazır olması ve Çin’in gelecekteki aşı stoklarına girmesi için bir bitkinin kullanılacağını belirtti.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.