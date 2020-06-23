Rahat tavırları hayrete düşürdü! Sürücülerin canını tehlikeye atan genç...
Taksim Tünel’de paten kullanan bir gencin, hayatını tehlikeye atarak arabanın arkasına takılması yürekleri ağızlara getirdi. Patenli gencin trafikteki tehlikeli yolculuğu kamerada.
Taksim Tünel’de pateniyle gezen genç, bir arabanın arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Trafiğin yoğun olduğu bölgede gencin yaptığı bu hareket yürekleri ağızlara getirdi. Gencin rahat tavırları ise hayrete düşürdü. Hem kendi canını hemde diğer sürücülerin canını tehlikeye atan patenli gencin, trafikteki tehlikeli yolculuğu ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gencin trafikte bir aracın arkasına tutunarak ilerlediği görülüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.