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- 23 Haz 2020 - 10:20

Rahat tavırları hayrete düşürdü! Sürücülerin canını tehlikeye atan genç...

Taksim Tünel’de paten kullanan bir gencin, hayatını tehlikeye atarak arabanın arkasına takılması yürekleri ağızlara getirdi. Patenli gencin trafikteki tehlikeli yolculuğu kamerada.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Taksim Tünel’de pateniyle gezen genç, bir arabanın arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Trafiğin yoğun olduğu bölgede gencin yaptığı bu hareket yürekleri ağızlara getirdi. Gencin rahat tavırları ise hayrete düşürdü. Hem kendi canını hemde diğer sürücülerin canını tehlikeye atan patenli gencin, trafikteki tehlikeli yolculuğu ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gencin trafikte bir aracın arkasına tutunarak ilerlediği görülüyor.
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