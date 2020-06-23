Polise Saldırı! Ekipler Harekete Geçti! - Video Haber
Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde kaçak bina yıkımında olaylar çıktı. Yıkıma direnen vatandaşlar taş ve sopalarla polis ve zabıta ekiplerine saldırdı. Ekipler biber gazıyla öfkeli vatandaşlara müdahale etti.
Alınan bilgiye göre, Yıldırım Belediyesi’nin fen işleri ekipleri Değirmenönü Mahallesi’nde kaçak binaların yıkımını gerçekleştirmek için harekete geçti.
Yıkım ekipleri, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde mahalleye geldiğinde kaçak bina sahipleri taş ve sopalarla polis ve zabıta ekiplerine saldırdı. Çevik kuvvet biber gazı kullanarak şahıslara müdahale ederken, olay çıkartan kişiler gözaltına alındı. Yıkım dozer tarafından gerçekleştirilirken, ilçede kaçak binalarla mücadelenin aralıksız süreceği bildirildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.