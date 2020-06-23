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- 23 Haz 2020 - 16:41

Hortum İstanbul'u yıktı geçti! - Video Haber

İstanbul Büyükçekmece ilçesi’nde çıkan hortum nedeni ile Hadımköy’de bulunan bir fabrikanın çatısı uçtu. Bir akaryakıt içerisinde bulunan buzdolapları ise havaya uçarak devrildi. Çalışanlar ise akaryakıt istasyonun içerisine kaçarak kurtuldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul’da sağanak yağmur etkili oldu. Sağanak yağmur öncesinde Büyükçekmece ilçesi’nde hortum meydana geldi. Meydana gelen hortum bölgede bulunan vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Hortum nedeni ile Hadımköy’de bulunan bir fabrikanın çatısı uçtu. Bir akaryakıt istasyonun içerisinde bulunan buzdolapları ise havaya uçarak devrildi. Çalışanlar ise akaryakıt istasyonun içerisine kaçarak kurtuldu.
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