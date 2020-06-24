Park halindeki araç yanarak küle döndü
İzmir’in Bayraklı ilçesinde, park halindeki araç yanarak küle döndü. Polis ekipleri aracın kundaklanma şüphesi üzerinde çalışma başlattı.
Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir süredir park halinde bulunduğu iddia edilen 35 HA 0812 plakalı araç henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alev aldı. Aracın yandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince çevre güvenliği sağlanırken, itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Kısa süreli çalışma neticesinde alevler kontrol altına alınıp söndürülürken, araç kullanılamaz hala geldi.
Öte yandan, yangınla ilgili çalışma başlatan ekipler, kundaklama şüphesi üzerine çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.