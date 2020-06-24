Dehşet Verici Hortum Böyle Görüntülendi! Verdiği Zarar havadan görüntülendi

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün dün yaptığı uyarıların ardından kent genelinde etkili olan sağanak yağış ile birlikte oluşan hortum Büyükçekmece’de bazı binalara zarar verdi.

Büyükçekmece’de hortumun verdiği zarar havada görüntülendi

Ahmediye Mahallesinde bulunan binalar ve fabrikaları çatısında hortum nedeniyle hasar oluştu. Çatısının bir kısmının zarar gördüğü fabrikanın bahçesinde bulunan malzemeler ise etrafa saçıldı. Kısa süreli etkili olan hortumun ev ve iş yerlerine verdiği zarar ise havadan görüntülendi.