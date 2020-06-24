İstinat duvarı üzerine devrildi! Kurtarılması bekleniyor! - Video Haber
Esenyurt dün şiddetli yağmur dolayısı ile bir konteyner galerisinde toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu istinat duvarı park halindeki araçların üzerine devrildi. İstinat duvarının altında kurtarılmayı bekleyen araçlar sabahın ilk ışıkları ile birlikte havadan drone ile görüntülendi.
Megakentte dün öğlen saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ilçede sağanak nedeniyle sokaklar göle dönerken birçok ev ve iş yeri de hasar gördü. Esenyurt Kıraç’ta şiddetli fırtına yüzünden konteyner galerisinde yer alan bir konteynır devrildi. Toprak kayması sonucu devrilen istinat duvarının altında araçlar kaldı. Sabahın ilk ışıkları ile havadan görüntülenen galerinin facianın izlerini taşıdığı görüldü. İstinat duvarının altında kalan araçların ise bugün kurtarılması bekleniyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.