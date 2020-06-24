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/ 24 Haz 2020 - 12:03

Hortuma yakalanan sürücü böyle kurtuldu! Sürücünün zor anları kamerada

Çatalca’da hortuma yakalanan sürücü, zor anlar yaşadı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden sürücü bir köprünün altına sığındı. Bu sırada hortum nedeniyle bekleyen tırın da devrildiği görüldü.