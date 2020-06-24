Haberler Ankara Haberler Ankara
- 24 Haz 2020 - 12:03

Hortuma yakalanan sürücü böyle kurtuldu! Sürücünün zor anları kamerada

Çatalca’da hortuma yakalanan sürücü, zor anlar yaşadı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden sürücü bir köprünün altına sığındı. Bu sırada hortum nedeniyle bekleyen tırın da devrildiği görüldü.

Büyütmek için resme tıklayın

Çatalca’da yaşanan hortum dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Çatalca’da aracıyla seyreden bir sürücü tarafından kaydedilen görüntüler, hortumun dehşetini gözler önüne serdi.

Hortuma yakalanan sürücünün zor anları kamerada

Görüntülerde aracıyla seyreden sürücü hortum görünce zor anlar yaşıyor. Sürücü yoluna devam ederken, hortumun çevreden savurduğu parçalar aracın üzerine gelmeye başlıyor.

Bir anda neye uğradığını şaşıran sürücü, önündeki tırları geçerek köprünün altına sığınmaya çalışıyor. Bu sırada tırlardan biri hortumun etkisiyle devriliyor. Aracından inen sürücü tırın yanına giderek şoförün sağlık durumunu kontrol ediyor.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Madde bağımlılarının meskeni haline gelmişti! Tehdit oluşturan yapı... mask
Madde bağımlılarının meskeni haline gelmişti! Tehdit oluşturan yapı...
En ‘özel’ fenomen! Doktorların 3 ay ömür biçtiği Ata... mask
En ‘özel’ fenomen! Doktorların 3 ay ömür biçtiği Ata...
Yumurtadan çıkan İnci Kefallerinin geri dönüşü son buldu mask
Yumurtadan çıkan İnci Kefallerinin geri dönüşü son buldu
Seyir halindeki kamyonet yandı! Sürücü alevler içinden... - Video Haber mask
Seyir halindeki kamyonet yandı! Sürücü alevler içinden... - Video Haber
İş yerini su basan esnaf konuştu: ''350 bin maddi hasar var” - Video Haber mask
İş yerini su basan esnaf konuştu: ''350 bin maddi hasar var” - Video Haber
İsrail savaş uçakları Suriye’yi vurdu: 14 ölü mask
İsrail savaş uçakları Suriye’yi vurdu: 14 ölü

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL