CHP’li Kaftancıoğlu’nun 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezası onandı - Video Haber

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımları sebebiyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’, ‘Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’, ‘ Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin askeriye veya emniyet teşkilatını aşağılama’, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ ve ‘Silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından yargılandığı dava 6 Eylül 2019 tarihinde karara bağlanmıştı.

CHP’li Kaftancıoğlu’nun cezası onandı

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Kaftancıoğlu’nu 5 ayrı suçtan toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

Dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi dosya üzerindeki incelemesini tamamladı.

Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığını belirterek istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi. Bu kararla birlikte yerel mahkeme tarafından Kaftancıoğlu hakkında verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezası onarmış oldu.

Oy birliğiyle alınan karar kapsamında tarafların Yargıtay’a başvurma hakkı bulunuyor.