Haberler Ankara Haberler Ankara
- 24 Haz 2020 - 12:05

CHP’li Kaftancıoğlu’nun 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezası onandı - Video Haber

İstinaf Mahkemesi, sosyal medya paylaşımları nedeniyle CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasını onadı.

Büyütmek için resme tıklayın

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımları sebebiyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’, ‘Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’, ‘ Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin askeriye veya emniyet teşkilatını aşağılama’, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ ve ‘Silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından yargılandığı dava 6 Eylül 2019 tarihinde karara bağlanmıştı.

CHP’li Kaftancıoğlu’nun cezası onandı

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Kaftancıoğlu’nu 5 ayrı suçtan toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

Dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi dosya üzerindeki incelemesini tamamladı.

Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığını belirterek istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi. Bu kararla birlikte yerel mahkeme tarafından Kaftancıoğlu hakkında verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezası onarmış oldu.

Oy birliğiyle alınan karar kapsamında tarafların Yargıtay’a başvurma hakkı bulunuyor.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Madde bağımlılarının meskeni haline gelmişti! Tehdit oluşturan yapı... mask
Madde bağımlılarının meskeni haline gelmişti! Tehdit oluşturan yapı...
En ‘özel’ fenomen! Doktorların 3 ay ömür biçtiği Ata... mask
En ‘özel’ fenomen! Doktorların 3 ay ömür biçtiği Ata...
Yumurtadan çıkan İnci Kefallerinin geri dönüşü son buldu mask
Yumurtadan çıkan İnci Kefallerinin geri dönüşü son buldu
Seyir halindeki kamyonet yandı! Sürücü alevler içinden... - Video Haber mask
Seyir halindeki kamyonet yandı! Sürücü alevler içinden... - Video Haber
İş yerini su basan esnaf konuştu: ''350 bin maddi hasar var” - Video Haber mask
İş yerini su basan esnaf konuştu: ''350 bin maddi hasar var” - Video Haber
İsrail savaş uçakları Suriye’yi vurdu: 14 ölü mask
İsrail savaş uçakları Suriye’yi vurdu: 14 ölü

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL