24 Haz 2020 - 12:07
Trafiğe Meydan Okudu! 10 kişilik ailesini bir motosiklete bindirdi
Kilis’te “tuk tuk” diye tabir edilen akülü motosiklete binen 10 kişilik aile, sosyal mesafeyi hiçe sayıldı.
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Kilis’te Çevreyolu üzerinde çocuklar ile birlikte 10 kişinin bindiği motosikletteki vatandaşların trafikte seyir etmeleri dikkat çekti. Trafikteki sürücülerin şaşkın bakışları arasında ana yolda seyir eden 10 kişinin bindiği motosiklettekiler sosyal mesafeyi hiçe saydı.
Tuk tuk” tabir edilen akülü motosiklete binen aile yolda durarak, motosikletin önünde oturan 4 kişiden birinin arka tarafa geçmesi dikkat çekti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.