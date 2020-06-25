Van depreminden korkutan görüntüler!

Saat 13.03’te Özalp ilçesinde meydana gelen deprem büyük korkuya neden oldu. Can kaybının yaşanmadığı depremde bazı evler hasar gördü. Depremde Elaçmaz Mahallesi’nde bazı evler hasar görürken, bölgeye AFAD ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri gönderildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.