Haberler Ankara Haberler Ankara
- 25 Haz 2020 - 14:24

Van depreminden korkutan görüntüler!

Van’ın Özalp ilçesinde meydana gelen depremde bazı evler hasar gördü.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Saat 13.03’te Özalp ilçesinde meydana gelen deprem büyük korkuya neden oldu. Can kaybının yaşanmadığı depremde bazı evler hasar gördü. Depremde Elaçmaz Mahallesi’nde bazı evler hasar görürken, bölgeye AFAD ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri gönderildi.
# DEPREM HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Bingöl'de depremin yaraları sarılmaya devam ediyor! Tedbir amaçlı çadırlar kuruldu! mask
Bingöl'de depremin yaraları sarılmaya devam ediyor! Tedbir amaçlı çadırlar kuruldu!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı: "Bingöl depreminde 22 yapı yıkıldı, 214 yapı ağır hasar gördü" mask
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı: "Bingöl depreminde 22 yapı yıkıldı, 214 yapı ağır hasar gördü"
Deprem Bölgesi Bingöl'de Yaşam - Video Haber mask
Deprem Bölgesi Bingöl'de Yaşam - Video Haber
Bingöl’de bazı evlerde hasara yol açan ikinci depremden yeni görüntüler - Video Haber mask
Bingöl’de bazı evlerde hasara yol açan ikinci depremden yeni görüntüler - Video Haber
​Çocukları da afetlere hazırlamalıyız mask
​Çocukları da afetlere hazırlamalıyız
''Artık fay hatlarını değil, depreme dayanıklı yapılaşmayı konuşmalıyız'' mask
''Artık fay hatlarını değil, depreme dayanıklı yapılaşmayı konuşmalıyız''
Depreme fiziksel olduğu kadar psikolojik hazırlık da önemli mask
Depreme fiziksel olduğu kadar psikolojik hazırlık da önemli
ATO'nun yardım tırları yola çıkmaya başladı mask
ATO'nun yardım tırları yola çıkmaya başladı
Tokat’ta simülasyon tırına binen öğrenciler deprem anını yaşadılar mask
Tokat’ta simülasyon tırına binen öğrenciler deprem anını yaşadılar
Depreme kahvede yakalanan vatandaşların panik halleri kamerada mask
Depreme kahvede yakalanan vatandaşların panik halleri kamerada
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Van depreminden korkutan görüntüler! mask
Van depreminden korkutan görüntüler!
Dehşet anları kameralara yansıdı! Kuvvetli fırtına hayatı felç etti - Video Haber mask
Dehşet anları kameralara yansıdı! Kuvvetli fırtına hayatı felç etti - Video Haber
Fatura şoku! Tüketim yok fatura var! mask
Fatura şoku! Tüketim yok fatura var!
Anne babanın en acı günü! İki kardeş sulama kanalında boğuldu... - Video Haber mask
Anne babanın en acı günü! İki kardeş sulama kanalında boğuldu... - Video Haber
Hayatlarının şokunu yaşadılar! Buldukları böceğin 90 bin TL’ye satıldığını... - Video Haber mask
Hayatlarının şokunu yaşadılar! Buldukları böceğin 90 bin TL’ye satıldığını... - Video Haber
Bir garip hırsızlık! 6 evladını koparıp götürdüler! - Video Haber mask
Bir garip hırsızlık! 6 evladını koparıp götürdüler! - Video Haber

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL