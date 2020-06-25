Haberler Ankara Haberler Ankara
- 25 Haz 2020 - 15:11

Ortalık savaş alanına döndü! Kontrolden çıkan otomobil dükkana daldı

Şırnak’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kapalı dükkana daldı. O anlar mobeseye saniye saniye yansıdı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde mobeselerin kaydettiği trafik kazalarının görüntülerini paylaşmaya devam ediyor. Şırnak’ta hafif ticari araç, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek savruldu. Savrulmanın etkisiyle boş bir dükkana dalan araçta ölen olmazken sürücü hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Dükkanın kapalı olması büyük bir faciayı önlerken o anlar mobeseye saniye saniye yansıdı.
# TRAFİK KAZASI İLE İLİŞKİLİ:
Korkutan kaza! Küçük çocuk şoka girdi - Video Haber mask
Korkutan kaza! Küçük çocuk şoka girdi - Video Haber
Tekirdağ'da korkunç kaza! Taklalar atan otomobildeki 4 genç... - Video Haber mask
Tekirdağ'da korkunç kaza! Taklalar atan otomobildeki 4 genç... - Video Haber
TEM’de işçi servisi midibüsü devrildi: 10 yaralı - Video Haber mask
TEM’de işçi servisi midibüsü devrildi: 10 yaralı - Video Haber
Geçen ay trafik kazalarında 115 kişi hayatını kaybetti mask
Geçen ay trafik kazalarında 115 kişi hayatını kaybetti
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ortalık savaş alanına döndü! Kontrolden çıkan otomobil dükkana daldı mask
Ortalık savaş alanına döndü! Kontrolden çıkan otomobil dükkana daldı
Van depreminden korkutan görüntüler! mask
Van depreminden korkutan görüntüler!
Dehşet anları kameralara yansıdı! Kuvvetli fırtına hayatı felç etti - Video Haber mask
Dehşet anları kameralara yansıdı! Kuvvetli fırtına hayatı felç etti - Video Haber
Fatura şoku! Tüketim yok fatura var! mask
Fatura şoku! Tüketim yok fatura var!
Anne babanın en acı günü! İki kardeş sulama kanalında boğuldu... - Video Haber mask
Anne babanın en acı günü! İki kardeş sulama kanalında boğuldu... - Video Haber
Hayatlarının şokunu yaşadılar! Buldukları böceğin 90 bin TL’ye satıldığını... - Video Haber mask
Hayatlarının şokunu yaşadılar! Buldukları böceğin 90 bin TL’ye satıldığını... - Video Haber

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL