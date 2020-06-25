Haberler Ankara Haberler Ankara
- 25 Haz 2020 - 16:19

Derya hala bulunamadı! Ekipler arama çalışmalarına...

Bursa’da sel sularına kapılan 16 yaşındaki Derya Bilen’i arama kurtarma çalışmaları 4’üncü gününde de devam ediyor. En son arama köpeklerinin tepki verdiği Narlıdere mevkisinde ekipler, su boşaltma işlemi başlattı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Bursa’da geçtiğimiz gün meydana gelen aşırı yağış ve dolu sonrası meydana gelen sele kapılan 5 kişilik aileden 4 kişi arama kurtarma ekipleri tarafından çalışmaların ikinci gününde bulunmuştu. Dördüncü gününde ise halen bulunamayan 16 yaşındaki Derya Bilen’i arama çalışmaları arama köpeklerinin tepki verdiği bölgede, Narlıdere’nin akıntı yolu değiştirilerek, dere suyunu vidanjörle çekme işlemi başladı. Ekipler hem bu bölgede hem de vadi bölgesinde arama çalışmalarına devam ediyor.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Dehşet anları kameralara yansıdı! Kuvvetli fırtına hayatı felç etti - Video Haber mask
Dehşet anları kameralara yansıdı! Kuvvetli fırtına hayatı felç etti - Video Haber
Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası’ndan Afrin’deki terör saldırısına ilişkin açıklama mask
Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası’ndan Afrin’deki terör saldırısına ilişkin açıklama
Dehşet Anlar! Ölümle burun buruna geldi! mask
Dehşet Anlar! Ölümle burun buruna geldi!
Anne babanın en acı günü! İki kardeş sulama kanalında boğuldu... - Video Haber mask
Anne babanın en acı günü! İki kardeş sulama kanalında boğuldu... - Video Haber
Karısını kurşun yağmuruna tutmuştu! Sanığa haksız tahrik indirimi talep edildi! mask
Karısını kurşun yağmuruna tutmuştu! Sanığa haksız tahrik indirimi talep edildi!
5 terörist etkisiz hale getirildi mask
5 terörist etkisiz hale getirildi
Bir garip hırsızlık! 6 evladını koparıp götürdüler! - Video Haber mask
Bir garip hırsızlık! 6 evladını koparıp götürdüler! - Video Haber
Pes dedirten olay! Böyle yolculuk görülmedi! - Video Haber mask
Pes dedirten olay! Böyle yolculuk görülmedi! - Video Haber
Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç vurularak durduruldu mask
Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç vurularak durduruldu
Hırsızlıkta son nokta! O an güvenlik kameralarına anbean yansıdı! - Video Haber mask
Hırsızlıkta son nokta! O an güvenlik kameralarına anbean yansıdı! - Video Haber
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Öfkeli taksicilerden İBB ve CHP’ye protesto mask
Öfkeli taksicilerden İBB ve CHP’ye protesto
Ortalık savaş alanına döndü! Kontrolden çıkan otomobil dükkana daldı mask
Ortalık savaş alanına döndü! Kontrolden çıkan otomobil dükkana daldı
Van depreminden korkutan görüntüler! mask
Van depreminden korkutan görüntüler!
Dehşet anları kameralara yansıdı! Kuvvetli fırtına hayatı felç etti - Video Haber mask
Dehşet anları kameralara yansıdı! Kuvvetli fırtına hayatı felç etti - Video Haber
Fatura şoku! Tüketim yok fatura var! mask
Fatura şoku! Tüketim yok fatura var!
Anne babanın en acı günü! İki kardeş sulama kanalında boğuldu... - Video Haber mask
Anne babanın en acı günü! İki kardeş sulama kanalında boğuldu... - Video Haber

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL