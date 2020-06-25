Derya hala bulunamadı! Ekipler arama çalışmalarına...
Bursa’da sel sularına kapılan 16 yaşındaki Derya Bilen’i arama kurtarma çalışmaları 4’üncü gününde de devam ediyor. En son arama köpeklerinin tepki verdiği Narlıdere mevkisinde ekipler, su boşaltma işlemi başlattı.
Bursa’da geçtiğimiz gün meydana gelen aşırı yağış ve dolu sonrası meydana gelen sele kapılan 5 kişilik aileden 4 kişi arama kurtarma ekipleri tarafından çalışmaların ikinci gününde bulunmuştu. Dördüncü gününde ise halen bulunamayan 16 yaşındaki Derya Bilen’i arama çalışmaları arama köpeklerinin tepki verdiği bölgede, Narlıdere’nin akıntı yolu değiştirilerek, dere suyunu vidanjörle çekme işlemi başladı. Ekipler hem bu bölgede hem de vadi bölgesinde arama çalışmalarına devam ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.