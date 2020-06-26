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- 26 Haz 2020 - 10:37

AVM yangını korkuttu! Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü

Batman’da bir alışveriş merkezinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. AVM yangını sonrası alevlerin gökyüzünü kapladı. Yangın sonrası alışveriş merkezi tamamen küle döndü.

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Olay, Turgut Özal Bulvarında bulunan ve 200 kişinin çalıştığı bir AVM’de meydana geldi. Sabah saat 06.00 sularında AVM’den dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler, rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangına müdahalede yetersiz kalınca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Türkiye Petrolleri ve TOMA araçları devreye girdi. İlçelerden de gelen takviye ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.
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