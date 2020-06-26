AVM yangını korkuttu! Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü
Batman’da bir alışveriş merkezinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. AVM yangını sonrası alevlerin gökyüzünü kapladı. Yangın sonrası alışveriş merkezi tamamen küle döndü.
Olay, Turgut Özal Bulvarında bulunan ve 200 kişinin çalıştığı bir AVM’de meydana geldi. Sabah saat 06.00 sularında AVM’den dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Ekipler, rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangına müdahalede yetersiz kalınca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Türkiye Petrolleri ve TOMA araçları devreye girdi. İlçelerden de gelen takviye ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.