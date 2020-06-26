Ege'de Korkutan deprem İzmir’de de hissedildi

AFAD verilerine göre Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde saat 10.21’de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 9.29 kilometre altında meydana gelirken, meydana gelen sarsıntı İzmir’in tüm ilçeleri ve çevre illerde de hissedildi. Deprem sonrası panik yaşayan vatandaşlar binalardan dışarı çıktı.