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- 26 Haz 2020 - 11:21

Ege'de Korkutan deprem İzmir’de de hissedildi

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve çevre illerde de şiddetli şekilde hissedildi.

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AFAD verilerine göre Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde saat 10.21’de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 9.29 kilometre altında meydana gelirken, meydana gelen sarsıntı İzmir’in tüm ilçeleri ve çevre illerde de hissedildi. Deprem sonrası panik yaşayan vatandaşlar binalardan dışarı çıktı.
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Ege'de Korkutan deprem İzmir’de de hissedildi mask
Ege'de Korkutan deprem İzmir’de de hissedildi
Son Dakika: Manisa’da 5.5 büyüklüğünde korkutan deprem mask
Son Dakika: Manisa’da 5.5 büyüklüğünde korkutan deprem
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