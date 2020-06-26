Bugün Dünyada Neler Oldu?
Bugün Dünyada gerçekleşen olayları sizler için derledik...
İran’ın başkenti Tahran’ın doğusunda gece saatlerinde şiddetli patlama meydana geldi.
Patlama sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntüler, patlamanın nükleer ve askeri tesislerde meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerine endişeye neden oldu.
İran Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise patlamanın bir gaz deposunda meydana geldiği belirtildi.
Patlamanın ardından çıkan yangın kontrol altına alınırken olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.
BOLSONARO’YU OTOBÜS YAKARAK PROTESTO ETTİ
Brezilya’da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’yu protesto etmek isteyen bir kişi, Devlet Başkanlığı Sarayının önünde bir otobüsü ateşe verdi.
İçinde yolcuların da bulunduğu otobüsü yakan şahıs, "Bolsanoro dışarı" sloganları attı… Zanlı kısa bir süre sonra tutuklandı.
Olay yerine gelen itfaiye ekibi otobüs tamamen yanmadan ateşi söndürdü. Otobüsün içinde bulunan 13 kişi ise olaydan yara almadan kurtuldu.
BAŞKENT ABİDJAN’I SEL VURDU
Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili’nin başkenti Abidjan’da şiddetli yağışlar nedeni ile sel meydana geldi.
Kentteki cadde ve sokaklar sular altında kalırken, hayat durma noktasına geldi.
Kentte çok sayıda aracın sel nedeni ile sürüklendiği görüldü.
Maddi kaybın büyük olduğu kentte ölü ya da yaralı olup olmadığı ise henüz netleşmedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.