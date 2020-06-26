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- 26 Haz 2020 - 16:35

Katliam gibi! 11 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada!

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde iki midibüsün çarpıştığı ve 11 kişinin yaralandığı feci kaza kameralara yansıdı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Edinilen bilgiye göre, Hatay’ın Hassa ilçesi istikametinden Gaziantep’in Nurdağı ilçesi istikametine seyir eden Ali Ç. İdaresindeki 27 FD 034 plakalı araç, İslahiye merkezinden tarlaya çalışmak için giden işçileri taşıyan Hacı Hüseyin K. idaresinde ki 31 MB 2818 plakalı midibüs ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri midibüs içerinde sıkışan Ali Ç.’yi uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı araçtan kurtarmayı başardı. iki araçta bulunan yolculardan G.E., H.E., N.B., H.E., Y.E.K., A.Ç. İ.T.M. A.Ç., Y.A. ve M.E. feci kazada yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından götürüldüğü İslahiye Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Öte yandan, araçlardan birinin Hatay’da bulunan çeyiz eşyalarını Gaziantep’e getirdiği öğrenilirken, yakında düğün hazırlığı yapmayı planlayan ve ismi öğrenilemeyen çiftin ise başka bir araçla yola çıktığı belirtildi.

İslahiye ilçesinde çeyiz eşyası taşıyan araç ile tarım işçilerini taşıyan midibüs kavşakta çarpışmış, feci kazada 11 kişi yaralanmıştı. İki midibüsün çarpıştığı kaza, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Döner kavşaktan ana yola çıkan minibüse, başka bir midibüsün hızla çarptığı anların yer aldığı görüntülerde kaza ile birlikte ortalığın toz duman olduğu da görüldü. Aynı görüntülerde, midibüslerden birinin çarpmanın etkisiyle bir süre iki teker üzerinde ilerlediği ve şans eseri devrilmediği görüldü.

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