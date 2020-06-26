Cami avlusuna kanlar içinde havluya sarılı erkek bebek bırakıldı!
Antalya'da cami avlusunda yeni doğmuş bir bebek bulundu.
Antalya'da cami avlusunda yeni doğmuş bir bebek bulundu.
Kepez ilçesi Yükseliş Camisi'ndeki namazdan çıkanlar, bahçede havluya sarılı bir bebek olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, bebeğin yaşadığını belirledi. Yeni doğduğu belirtilen erkek bebek, 112 Acil Servis ekibince hastaneye götürüldü.
Yükseliş Cami Müezzini Hasan Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, bebeği kanlar içinde bir havluya sarılı şekilde bulduklarını söyledi. Bebeği görünce çok üzüldüğünü aktaran Şimşek, "Yeni doğmuş bir bebekti, üzerinde kan vardı. Burada sokak köpekleri var. Çok şükür bebeğe bir şey olmamış." dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.