Haberler Ankara Haberler Ankara
- 27 Haz 2020 - 18:05

Hayatlarının en önemli günü kabusa döndü! 3 kardeş...

Adana’da TYT sınavına yetiştirmeye çalışırken kaza yaparak hastaneye kaldırılan ve bu nedenle sınava giremeyen 3 kardeş, tekrardan sınava girmek için yardım beklediklerini söyledi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Songül (19), Ayşe (24) ve Abdülmelik (20) Bozdağ kardeşler, ablaları Remziye’nin kullandığı 33 HF 976 plakalı otomobil ile TYT sınavına girmek için abileri Hüseyin ile birlikte sabah evlerinden çıktı. Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne doğru giderken abla Remziye, okula 200 metre kala ters yönden gelen başka bir araca çarpmamak için manevra yaptı ancak direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki direklere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken yaralanan kardeşler ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk incelemelerde Ayşe’nin kolunda, Abdülmelik’in ise 2 ayağında kırık tespit edildi. Songül, ablası Remziye ve abisi Hüseyin ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Songül, Remziye ve Hüseyin Bozdağ kardeşler öğle saatlerinde taburcu olurken diğer 2 kardeşin tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.

Babaları olmayan, annelerinin bin bir emekle okuttuğu ancak kaza nedeniyle sınava giremeyen kardeşler şimdi kendilerine uzatılacak bir yardım elini bekliyor.

“SINAVA DA ÇOK ÇALIŞMIŞTIM”

İHA muhabirine konuşan Songül Bozdağ, yeni mezun olduğunu ve sınava evde kendi emekleriyle çalışarak hazırlandığını belirterek, “Yeni mezun olmuştum. Yolda gidiyorduk bir araba ters yönden geldi ve biz de çarpmamak için ablam direksiyonu kırdı. Hakimiyeti kaybedip direğe çarptık sonrasını hatırlamıyorum. Sınava da giremedim hastaneye kaldırıldığım için. Çalıştım o kadar da ama giremedim. Abim ve ablam da sınava girecekti. Okulda koronavirüsten dolayı fazla sınava çalışamadık bende evde kendi çabalarımla sınava hazırlanmıştım” diye konuştu.

# TRAFİK KAZASI İLE İLİŞKİLİ:
Aydın'da feci kaza! Hasta taşıyan ambulans devrildi - Video Haber mask
Aydın'da feci kaza! Hasta taşıyan ambulans devrildi - Video Haber
Korkunç trafik kazası! Ölü ve yaralılar var! mask
Korkunç trafik kazası! Ölü ve yaralılar var!
Ortalık cehenneme döndü! Ehliyetsiz genç dehşet saçtı! mask
Ortalık cehenneme döndü! Ehliyetsiz genç dehşet saçtı!
Katliam gibi! 11 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada! mask
Katliam gibi! 11 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada!
Konya’da feci kaza! 6 kişi hayatını kaybetti mask
Konya’da feci kaza! 6 kişi hayatını kaybetti
Vatandaşlar isyan etti: ''İnsanların hayatıyla oynanmasın...'' mask
Vatandaşlar isyan etti: ''İnsanların hayatıyla oynanmasın...''
Ortalık savaş alanına döndü! Kontrolden çıkan otomobil dükkana daldı mask
Ortalık savaş alanına döndü! Kontrolden çıkan otomobil dükkana daldı
Korkutan kaza! Küçük çocuk şoka girdi - Video Haber mask
Korkutan kaza! Küçük çocuk şoka girdi - Video Haber
Tekirdağ'da korkunç kaza! Taklalar atan otomobildeki 4 genç... - Video Haber mask
Tekirdağ'da korkunç kaza! Taklalar atan otomobildeki 4 genç... - Video Haber
TEM’de işçi servisi midibüsü devrildi: 10 yaralı - Video Haber mask
TEM’de işçi servisi midibüsü devrildi: 10 yaralı - Video Haber
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kazada yaralanan baba acısına aldırmadı, oğlunun... - Video Haber mask
Kazada yaralanan baba acısına aldırmadı, oğlunun... - Video Haber
Ankara'da YKS sınavında kullanılan setler ihtiyaç sahibi öğrenciler için toplandı mask
Ankara'da YKS sınavında kullanılan setler ihtiyaç sahibi öğrenciler için toplandı
Pençe-Kaplan Operasyonunun şehidi Teğmen Yunus Gül toprağa verildi mask
Pençe-Kaplan Operasyonunun şehidi Teğmen Yunus Gül toprağa verildi
Polisten, YKS denetimi! mask
Polisten, YKS denetimi!
Aydın'da feci kaza! Hasta taşıyan ambulans devrildi - Video Haber mask
Aydın'da feci kaza! Hasta taşıyan ambulans devrildi - Video Haber
Kimin yaptığı bilinmiyor! Dehşet anları kamerada! - Video Haber mask
Kimin yaptığı bilinmiyor! Dehşet anları kamerada! - Video Haber

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL