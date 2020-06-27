Ciğerimiz Yandı! Tarlada başlayan yangın ormanlık alana sıçradı
Adana'da tarlada yakılan anız nedeniyle ormanlık alana sıçrayan alevlere müdahale ediliyor.
Adana'da tarlada yakılan anız nedeniyle ormanlık alana sıçrayan alevlere müdahale ediliyor.
Sarıçam ilçesi Kozan yolu Coşarlar Mahallesi'nde tarlada yakılan anız nedeniyle alevler, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın bölgesine ulaşan ekipler, 2 helikopter, 15 arazöz, 3 iş makinesi, yaklaşık 80 işçi ve 6 teknik elemanla söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Kısmen kontrol altına alınan yangına müdahale ve soğutma çalışmaları sürüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.