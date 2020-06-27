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- 27 Haz 2020 - 18:18

Ciğerimiz Yandı! Tarlada başlayan yangın ormanlık alana sıçradı

Adana'da tarlada yakılan anız nedeniyle ormanlık alana sıçrayan alevlere müdahale ediliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Adana'da tarlada yakılan anız nedeniyle ormanlık alana sıçrayan alevlere müdahale ediliyor.

Sarıçam ilçesi Kozan yolu Coşarlar Mahallesi'nde tarlada yakılan anız nedeniyle alevler, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın bölgesine ulaşan ekipler, 2 helikopter, 15 arazöz, 3 iş makinesi, yaklaşık 80 işçi ve 6 teknik elemanla söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Kısmen kontrol altına alınan yangına müdahale ve soğutma çalışmaları sürüyor.
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