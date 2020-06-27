Alev alev yandı! Telefon kamerasına anbean yansıdı - Video Haber
Bursa’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Bursa-Karacabey yolu Karacabey istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 AEH 854 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede otomobilin tamamını sararken sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken araç kullanılamaz hale geldi.
Araç sürücüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.