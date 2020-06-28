60 yaşındaki çiftçinin YKS heyecanı! Tıp ya da hukuk okumayı hedefliyor
Sınava giren çiftçi Yunus Doğru, tıp ya da hukuk okumayı hedefliyor
Kahramanmaraş'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( YKS) giren 60 yaşındaki çiftçi Yunus Doğru, "Hedefim tıp veya hukuk fakültesini kazanmak." dedi.
Merkez Onikişubat ilçesinde yaşayan ve 1982'de liseyi açık öğretimden tamamlayan Doğru, 38 yıl sonra üniversite okumaya karar verdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine ( ÖSYM) kayıt yaptırmasının ardından sınava hazırlanan Doğru, tıp ve hukuk fakültesi okumayı hedefliyor.
Türk Telekom Ortaokulu'nda sınava giren Doğru, gazetecilere yaptığı açıklamada, 26 yıl bir devlet kurumunda çalışıp emekli olduğunu belirterek, daha önce okumaya vakit bulamadığını ifade etti.
Şimdi çiftçilikle uğraştığını anlatan Doğru, "Sonradan karar verdim ve bu yaştan sonra da ilim öğrenilir diyerek, sınava yazıldım. Gençleri heyecanlandırmak ve motive etmek de istiyorum. İnşallah hedefimiz büyük. Ülkemiz büyüyor biz de ilim olarak katkı yaparsak ne mutlu bize. Gençlik yıllarımdaki gibi heyecanlıyım." diye konuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.