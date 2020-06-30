30 Haz 2020 - 10:17
Sahte içki üretenlere operasyon! Binlercesi ele geçirildi
Ekipler, bir şüpheliyi gözaltına aldı.
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Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde 1575 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiğini belirledi.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, yapım aşamasında ve satışa hazır 1575 litre sahte içki buldu.
Ekipler, bir şüpheliyi gözaltına aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.