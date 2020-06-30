Anasayfa/

Video Galeri /

/ 30 Haz 2020 - 13:47

Küçük İkra Nur’u arama çalışmaları dördüncü gününde - Video Haber

Giresun’un Bulancak ilçesinde 4 gün önce kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’yi arama çalışmaları sürerken, Samsun ve Trabzon’dan gelen AFAD ekipleri de bugün arama çalışmalarına dahil oldu.