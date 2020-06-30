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- 30 Haz 2020 - 16:35

İlk bulgulara göre 7 yaşındaki İkra Nur öldürülerek dere yatağına atılmış - Video Haber

Giresun’un Bulancak ilçesinde 4 gün önce kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi’yi arama çalışmaları acı bir şekilde sonuçlandı. Küçük kızın cansız bedeni evine 4 km uzaklıktaki Adaköy Deresi kenarında öldürülmüş halde bulundu.

Elif Duman
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Bulancak ilçesi İcilli köyünde 27 Haziran cumartesi günü kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi’yi arama çalışmalarının 4. gününde küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma Özel Harekat, AFAD, AKUT, UMKE, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları bugün Adaköy Deresi kenarında yoğunlaştı. Yapılan aramalar sonrasında küçük kızın cesedi evine 4 km mesafedeki Adaköy Deresi kenarında bulundu. Küçük kızın öldürülerek dere kenarına atıldığı belirlenirken, öldürme olayının nasıl gerçekleştiği ile ilgili bilgi verilmedi.

Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından küçük İkra Nur’un cesedi ambulansla otopsi için Giresun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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