Alevli gece! Yüzlerce dönüm arazi küle döndü... - Video Haber
Farklı noktalarda çıkan yangında 250 dönüm ekili arazi küle döndü.
Çınar’a bağlı Yıllarca ve Kubacık köylerinde dün akşam saatlerinde şiddetli fırtına nedeni ile kopan elektrik tellerinden çıkan kıvılcım ekili araziyi tutuşturdu. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin suyla, köylülerin de traktörle müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 250 dönüm ekili arazi küle dönerken bir traktör de kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan kentin farklı ilçelerinde çıkan yangınlarda yüzlerce dönüm ekili arazinin küle döndüğü öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.