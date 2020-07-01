Arabası hurdaya döndü! Sürücü aracın içinden... - Video Haber
Olay, dün saat 19.00 civarında Arnavutköy - Slutangazi çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Arnavutköy Devlet Hastahanesi mevkisinde Samet Dursun, önündeki aracın ani fren yapması sonucunda duramadı ve direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Olay, dün saat 19.00 civarında Arnavutköy - Slutangazi çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Arnavutköy Devlet Hastahanesi mevkisinde Samet Dursun, önündeki aracın ani fren yapması sonucunda duramadı ve direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç sol şeride doğru savruldu. Savrulan araç sol şeritte ilerleyen 34 FA 0367 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yoldan çıktı ve elektrik direğine çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken Sultangazi istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
ARAÇ YAVAŞLAYINCA DURAMADIM
Hurdaya dönen araçtan sağ salim çıkan Samet Dursun, “Orta şeritte ilerliyordum önümdeki araç birden ani fren yapınca direksiyon hakimiyetimi kaybettim ve sol şeride dalmak zorunda kaldım. Sol şeride dalınca orada ilerleyen kamyona arkadan vurdum. Çok şükür ki yaralanan olmadı, söyleyeceklerim bu kadar" şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.