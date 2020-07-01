Haberler Ankara Haberler Ankara
- 01 Tem 2020 - 13:30

Arabası hurdaya döndü! Sürücü aracın içinden... - Video Haber

Olay, dün saat 19.00 civarında Arnavutköy - Slutangazi çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Arnavutköy Devlet Hastahanesi mevkisinde Samet Dursun, önündeki aracın ani fren yapması sonucunda duramadı ve direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Olay, dün saat 19.00 civarında Arnavutköy - Slutangazi çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Arnavutköy Devlet Hastahanesi mevkisinde Samet Dursun, önündeki aracın ani fren yapması sonucunda duramadı ve direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç sol şeride doğru savruldu. Savrulan araç sol şeritte ilerleyen 34 FA 0367 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yoldan çıktı ve elektrik direğine çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken Sultangazi istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

ARAÇ YAVAŞLAYINCA DURAMADIM

Hurdaya dönen araçtan sağ salim çıkan Samet Dursun, “Orta şeritte ilerliyordum önümdeki araç birden ani fren yapınca direksiyon hakimiyetimi kaybettim ve sol şeride dalmak zorunda kaldım. Sol şeride dalınca orada ilerleyen kamyona arkadan vurdum. Çok şükür ki yaralanan olmadı, söyleyeceklerim bu kadar" şeklinde konuştu.
# TRAFİK KAZASI İLE İLİŞKİLİ:
Bu acının tarifi yok! 17 yaşındaki genç kızın ölümüne neden olan alkollü sürücü... mask
Bu acının tarifi yok! 17 yaşındaki genç kızın ölümüne neden olan alkollü sürücü...
Kahreden Olay! Hamile kadın hayatını kaybetti, 2’si çocuk 5 kişi de yaralandı mask
Kahreden Olay! Hamile kadın hayatını kaybetti, 2’si çocuk 5 kişi de yaralandı
Bursa’da feci trafik kazası! Acı haberi alan hastaneye akın etti mask
Bursa’da feci trafik kazası! Acı haberi alan hastaneye akın etti
Öyle bir şey yaptı ki... Kaza kaçınılmaz oldu! - Video Haber mask
Öyle bir şey yaptı ki... Kaza kaçınılmaz oldu! - Video Haber
Trafik kazası yine can aldı! Antalya'da traktör dere yatağına devrildi... mask
Trafik kazası yine can aldı! Antalya'da traktör dere yatağına devrildi...
Acı olay! Anne öldü, eşi ve çocukları... mask
Acı olay! Anne öldü, eşi ve çocukları...
Katliam gibi kaza! Minibüs şarampole devrildi... mask
Katliam gibi kaza! Minibüs şarampole devrildi...
Kamyon gecekonduya girdi! Ortalık kıyamet yerine döndü! Video Haber mask
Kamyon gecekonduya girdi! Ortalık kıyamet yerine döndü! Video Haber
Hayatlarının en önemli günü kabusa döndü! 3 kardeş... mask
Hayatlarının en önemli günü kabusa döndü! 3 kardeş...
Aydın'da feci kaza! Hasta taşıyan ambulans devrildi - Video Haber mask
Aydın'da feci kaza! Hasta taşıyan ambulans devrildi - Video Haber
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İçimiz yandı! İkra Nur bugün son yolculuğuna uğurlanıyor - Video Haber mask
İçimiz yandı! İkra Nur bugün son yolculuğuna uğurlanıyor - Video Haber
Arabası hurdaya döndü! Sürücü aracın içinden... - Video Haber mask
Arabası hurdaya döndü! Sürücü aracın içinden... - Video Haber
268 Mehmetçik düğüne gider gibi Resulayn’a gitti - Video Haber mask
268 Mehmetçik düğüne gider gibi Resulayn’a gitti - Video Haber
Bugün 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı - Video Haber mask
Bugün 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı - Video Haber
Alevli gece! Yüzlerce dönüm arazi küle döndü... - Video Haber mask
Alevli gece! Yüzlerce dönüm arazi küle döndü... - Video Haber
17 yıldır cinayetten aranıyordu! Bu sefer kaçamadı... mask
17 yıldır cinayetten aranıyordu! Bu sefer kaçamadı...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL