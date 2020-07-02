02 Tem 2020 - 07:45
Trafik kazası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi - Video Haber
Fatih'te kırmızı ışık ihlali yapan bir araç sürücüsünün zabıta aracına çarpma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Fatih'te kırmızı ışık ihlali yapan bir araç sürücüsünün zabıta aracına çarpma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Vatan Caddesi üzerinde meydana gelen yaralamalı trafik kazası ile ilgili Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, kırmızı ışık ihlali yapan İbrahim B.'in kullandığı aracın yeşil ışıkta geçmekte olan zabıta aracına çarptığı belirlendi.
Kazada yaralananlar hastaneye sevk edilirken, yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.