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- 02 Tem 2020 - 07:45

Trafik kazası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi - Video Haber

Fatih'te kırmızı ışık ihlali yapan bir araç sürücüsünün zabıta aracına çarpma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Fatih'te kırmızı ışık ihlali yapan bir araç sürücüsünün zabıta aracına çarpma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Vatan Caddesi üzerinde meydana gelen yaralamalı trafik kazası ile ilgili Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, kırmızı ışık ihlali yapan İbrahim B.'in kullandığı aracın yeşil ışıkta geçmekte olan zabıta aracına çarptığı belirlendi.

Kazada yaralananlar hastaneye sevk edilirken, yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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