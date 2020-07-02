02 Tem 2020 - 07:47
Umman’ı büyük bir kum fırtınası vurdu - Video Haber
Körfez ülkesi Umman’ın kuzeyini büyük bir kum fırtınası vurdu.
Körfez ülkesi Umman’ın kuzeyindeki Ez Zahira bölgesinde büyük bir kum fırtınası meydana geldi. Bölgede gökyüzünü sarıya çeviren dev fırtına, hayatı felç etti. Fırtına nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü belirtildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.