Sosyal medya düzenlemesinin detayları belli oldu! - Video Haber
Sosyal medyadaki nefret paylaşımları milleti çileden çıkardı. Bunun önüne geçilmesi için hükümet çalışma başlattı.
Sosyal medyadaki nefret paylaşımları milleti çileden çıkardı. Bunun önüne geçilmesi için hükümet çalışma başlattı. Düzenlemeye göre sosyal ağlara hukuka aykırı içeriğin kaldırılması veya içeriğe erişimin engellenmesi için Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmesi planlanıyor.
Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen sosyal ağlar kapatılacak. İnstagram ve Facebook gibi şirketlerin Türkiye’de ofis açmaya sıcak baktığı, Twitter’ın ise FETÖ’cüler sebebiyle olumlu bir yaklaşım sergilemediği AK Parti kurmayları, sosyal medya düzenlemesi konusunda Almanya ya da Fransa’da çıkarılan kanunun örnek alınabileceğini ifade ediyor.
Almanya’da; Facebook, Twitter, Reddit ve YouTube gibi platformlarda yer alan zararlı içeriklerin 24 saat içerisinde ortadan kaldırılması, aksi takdirde 50 milyon avroya varan para cezaları öngörülüyor. Sosyal medyaya TC kimlik numarası ile girilsin önerisi ise hükümet tarafından kabul görmedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.